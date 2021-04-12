استهداف إسرائيل لمفاعل "نطنز".. إيران تتشدد؟

تُجدد إسرائيلُ اللاءات لنووية إيران مع التأكيد أنها لن تقفَ متفرجةً على تطوير برنامجها النووي. وما حدث بالأمس كان دليلاً على المحاولات إما لإبطاء أو لتعطيل العمل بمفاعلات إيران.

فها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخلال لقائه وزيرَ الدفاع الأمريكي يحذر مما يقول إنه أخطرُ تهديد في الشرق الأوسط يمثله النظام المتعصب في إيران الذي يسعى من خلال الحصولِ على السلاح النووي لحرب تطهير عرقي لمحو إسرائيل كما يضيف نتنياهو.

لكن طهران لن تقع بالفخ، هكذا أعلن وزيرُ خارجيتها متوعدا بالانتقام من الصهاينة بحسب تسميته..

- هل نجحت إسرائيلُ في التشويش على مفاوضات فيينا وهل حققت أهدافَها من استهداف نطنز بعد الاعتراف بوقوف الموساد وراء الحادثة الأخيرة؟

- هل إيرانُ جادةٌ في تهديداتها.. متى وكيف وأين يبقى السؤالُ مع تموضع حلفائها في مناطق عدة.

- وماذا عن الجانب الإسرائيلي ومدى قدرته على مواصلة الهجمات على أهداف إيرانية في ظل موقف دولي محذّر؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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