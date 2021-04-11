استهداف إسرائيل لـ"نطنز".. هل سترد إيران؟

مع استمرار المحاولات لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.. يأتي موقف مستجد من إسرائيل بعد رفض قاطع لأي اتفاق..

فهاهو وزير دفاعها بيني غانتس يرجح إمكانية إبرام اتفاق دبلوماسي جديد مع إيران، تصريحات تزامنت مع ما أفادت به الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية بأن جهاز الموساد هو من يقف وراء حادث موقع إيران النووي الأخير.



ما الذي تغير وهل من تطمينات حصلت عليها إسرائيلُ بشأن ملف إيران النووي؟

وهل ستكون حربُ التخريب داخل إيران الأساسَ في المرحلة القادمة مع تأكيد مصادر استخباراتية أن الموساد يقف وراء الهجوم الأخير في نطنز وما الهدف من هذا الهجوم بالتزامن مع حديث عن تقدم في مفاوضات فيننا؟

وهل ستقود الجهود الدولية للتوافق بشأن نووي إيران؟

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