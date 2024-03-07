استقلالية الجزائر الاستراتيجية.. رفض للتعبئة وتعزيز للشراكات

الحديث عن الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر يعود للواجهة بعد استضافتها لمنتدى الدول المصدرة للغاز وتأكيدها على السيادة المطلقة للدول الأعضاء على مواردها الطاقوية..

ثم استقبال الرئيس الجزائري لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وتنديدهما معا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وفشل الهيئات الدولية في معاقبتها..



كيف تحافظ الجزائر على استقلالية سياساتها الخارجية؟ وهل من تبعان لتنويع شراكاتها تحديدا مع الشرق؟

ضيف استوديو الجزائر الخبير في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية محمد الشريف دروي.

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