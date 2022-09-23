استفتاءات الانضمام.. هل تفرض روسيا الحل؟

تاريخ النشر:23.09.2022 | 23:11 GMT |
آخر تحديث:23.09.2022 | 23:16 GMT |
أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه القضايا التي تهم البلدين بما فيها التعاون الاقتصادي، وسوق النفط.
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اقتراح إضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي.
قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"
كشف المدير العام وكبير المصممين في مركز "ماكييف" لصناعة الصواريخ، فلاديمير دغتيار، عن بعض الميزات التي تجعل صاروخ "سارمات" الروسي "متفوقا على الأسلحة التي تطورها دول الناتو".
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
يعلم معظمنا بالروتين المتعلق بالطيران الجوي وقواعد طائرات الركاب كمثل وجوب رفع ستائر النوافذ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك حالة طارئة.
تشهد المدن الروسية الكبرى، وبينها موسكو مسيرات وفعاليات حاشدة مؤيدة للاستفتاءات التي انطلقت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.
رد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة "ساحقة" للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم.
أشارت جريدة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون هو المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا.
أفرجت روسيا منذ أيام، بفضل وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من المرتزقة الأجانب، معظمهم من دول غربية، ومواطن مغربي.
تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.
قال مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا كثفت تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، بهدف التخطيط لهجوم مضاد، وإن هذا سمح لواشنطن بتزويد كييف بمعلومات استخباراتية حول الوحدات الروسية.
قذفت ضربة روسية ناقلة جنود مدرعة أوكرانية، فوق سياج مصنع نيكولاييف لإنتاج الدبابات، وسقطت على ممر للمشاة خارج هذه المنشأة الحيوية.
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يستطيع تفسير تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مجلس الأمن في كلمتها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلغاء حق النقض الفيتيو لأعضاء المجلس الدائمين.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الجمهورية نفذت خطة التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد، بنسبة 254%.
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته بعدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بتسليحها، وإمداد قواتها لمواجهة روسيا.
أكدت الصحفية في شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريستيان أمانبور، أنها رفضت ارتداء الحجاب لإجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك، ما أدى لإلغاء رئيسي لقاءها.
كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو، والعام المقبل 100 مليار، في ظل غلاء أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستيراد المحروقات من غيرها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 فرد من الجنود الأوكرانيين والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب خلال اليوم الماضي، كما أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن اعتقال "شخص اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات".
انطلقت صباح اليوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، عملية التصويت في الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، دعوة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف، لحضور القمة العربية المقبلة كضيف شرف، باعتباره الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.
أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا أعفى بموجبه، ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المعارض الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي أطلق سراحه من أوكرانيا غادر تركيا وفي طريق الآن إلى روسيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو ظهر فيه كيف تصدت قوات الإنزال الجوي الروسية( قوات المظليين)، لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية.
تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أفاد رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف بأن القوات الجو- فضائية الروسية تتسلم قريبا دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الحديثة للجيل الخامس.
يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا حول العالم، لا سيما بين الذكور الأكبر سنا.
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس السورية إلى 77 شخصا، فيما استؤنفت عمليات البحث عن مفقودين بعد تعليقها إثر ارتفاع الموج.
نشرت السفارة الروسية في ليتوانيا فيديو لممارسات حرس الحدود الليتواني وتعامله بوحشية مع مواطن روسي أعزل في إطار هستيريا معاداة روسيا، ويأس محاولات النيل منها.
علّق خبيران مصريان على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى ردود الأفعال على قرار روسيا التعبئة الجزئية، مشيرين إلى جوانب الخداع والكذب فيها.
اعتبر عالم النفس والإعلامي الكندي جوردان بيترسون أنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن "الروس سيخسرون الحرب" في أوكرانيا أو "أننا سنفوز".
علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "شرطة الأخلاق" في بلاده بسبب وفاة مهسا أميني، متهما الغرب بـ"الكيل بمكيالين".
نفت إيران صحة أنباء تم تداولها عبر الإنترنت، عن أنها ألغت إقامة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر على أراضيها.
تسعى 4 مناطق وهي جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، وفيما يلي معلومات موجزة عن هذه المناطق.
نشرت مجلة "إيكونوميست" تصنيفا لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.
أطلق الناشط العراقي إحسان أبو كوثر النار على نفسه بعد أن وجه رسالة إلى العراقيين والسلطات والقضاء.
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية للبنوك في بلاده من تعاملها مع نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجامعة الدول العربية، أن أولويات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية المدنيين في دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، وتطهيرها من النازية.
أكد الكرملين أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في جمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ستتبع ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي.
في محاولة فاشلة من القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم بـ9 دبابات و 16 عربة قتال مصفحة.
جددت الصين التزامها باحترام سيادة كافة الدول ووحدة أراضيها، والدعوة لجميع الأطراف المعنية في الصراع الأوكراني إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.
قدم رجل الأعمال المصري ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، حلا للتغلب على أزمة الدولار في مصر.
بدأت القوات الروسية في استخدام مسيّرات "زالا" الشبحية من تصنيع "كلاشينكوف" في أوكرانيا.
بعث عدد كبير من قادة العالم العربي، رسائل تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوفود الأوروبية التي طلبت لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد "اختفت عن الرادار".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنطلق من روح التواصل بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ في سمرقند.
أفاد تقرير جديد بأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو الآن خامس أعلى لاعب كرة قدم أجرا في العالم.
أشار أحدث تقرير لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، إلى أن كمية المياه المنتجة الصالحة للشرب في البلاد بلغت حوالي 33.6 مليون م3 يوميا.
بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيريه الجزائري رمطان لعمامرة، والأردني أيمن الصفدي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية، وتطورات الساحة العربية.
أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزراء أوروبيين طلبوا لقاء الوزير سيرغي لافروف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يقنعون نظراءهم بعدم التواصل مع موسكو.
اعترضت العائلة المالكة البريطانية على مشاهد التقطت خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتم حذف مقاطع فيديو بموجب اتفاق بين وسائل الإعلام، وقصر باكنغهام.
نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لطرح شاب فلسطيني جنديا إسرائيليا أرضا في القدس، مشيرة إلى أن رفاقه فشلوا عدة مرات في تخليصه من قبضة الشاب الفلسطيني.
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية".
توصل العلماء إلى طريقة لإصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري، التي لا تصلح نفسها بعد إصابة كبيرة، في خطوة كبيرة نحو عكس بعض أشكال الشلل وشفائها.
إذا كنت تعتقد أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 لا يمكن أن تكون ضارة، فإنه وفقا للخبراء الصحيين يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى ضرر "لا رجعة فيه.
تمكن البحارة الروس والجنود السوريون من إنقاذ أكثر من 20 راكبا من قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من لبنان.
جاء في استطلاع للرأي العام، إن غالبية الروس (80٪) يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه.
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عدد من جثث غرقى مركب المهاجرين الذي انطلق من لبنان، تتقاذفهم أمواج البحر قبالة شاطئ محافظة طرطوس في سوريا.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة.
كشف قدر كبير من الأبحاث عن الآثار الضارة لتوقيت الوجبات السيئة على أنماط النوم والتحكم في الوزن ومرض السكري.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن هبة الفيول الإيراني، هي هبة مجانية من دون شروط وإذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالأمر لأننا بحاجة إلى هذا الدعم.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا بوريغا، أخصائية الطب الرياضي، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.
نشرت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات مقطع فيديو أظهرت فيه طائرة IL-76MD-90A المطوّرة والمجهزة بمعدات روسية الصنع بالكامل.
فاجأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول عروسين أثناء حفل زفافهما اليوم الخميس في الإسكندرية.
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا دول البلطيق عن شبكاتها الكهربائية.
قال روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة وضعت نصب عينيها تنفيذ مهمة تقطيع روسيا، وحرمانها من الأسلحة النووية ومن مقعدها في مجلس الأمن الدولي
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن حلف الناتو هو الذي يرغب الآن بالانضمام إلى أوكرانيا، وذلك في إجابة عن سؤال صحفي حول مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول السمة المؤقتة لقوة الدولار والانهيار الذي سيعقبها.
أكد فريق من الخبراء أن تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة لن يؤثر في سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي، حيث يتبع المركزي سياسة تعويم تدريجي في ظل الضغوط الاقتصادية الخارجية.
زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه هدد "بمحو" المؤسس المشارك لحركة "طالبان" الملا عبد الغني بارادار، وأنه أرسل له صورة لمنزله ليثبت أنه قادر على ذلك.
أثار جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي شعور الدهشة بين متابعيه بعد ظهوره المفاجىء في أحدث مقطع فيديو موسيقي لمغني الراب "ستورمزي".
كشف نيوت غينغريتش الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكي عن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الولايات المتحدة.
قارن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا التي بدأت بجمهوريتي دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بتصويت عام 2003 في الشيشان، والتي ازدهرت بعدها المنطقة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن حل الدولتين جيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يتفق مع مصالح أمن إسرائيل واقتصادها، شريطة أن تكون الدولة الفلسطينية "مسالمة".
أضرم محتج النار في ذراعه خلال مباراة ضمن كأس ليفر للتنس الجمعة، قبل ساعات من خوض الأسطورة السويسري روجر فيدرر آخر مبارياته قبل الاعتزال.
يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تتدحرج نحو الجحيم" ، وهي بحاجة إلى زعيم قوي وإلا "فلن تنجو".
التقى وزيرا خارجية روسيا ومصر سيرجي لافروف وسامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أمر مدعي عام عمّان بحظر النشر "بأي أمور أو معلومات" تتعلق بواقعة إطلاق رجل قانون معروف في البلاد النار على زوجته وابنه في محافظة جرش.
أعلن طبيب الأسنان الروسي إيليا سكلياروف، أن أكثر فرش الأسنان ضررا هي ذات الشعيرات الطبيعية، والقاسية ومختلفة المستوى.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، لكنها تحذّر من التدخل في العملية العسكرية الخاصة.
أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، عن استعداد المملكة "لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف" لتسوية الأزمة الأوكرانية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول تعزيز القوات الروسية دفاعاتها على خط الجبهة والعمليات الهجومية المرتقبة.
أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، تحرير السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك، في إطار تبادل السجناء والأسرى مع أوكرانيا.
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن محكمة محلية أصدرت حكما بالإعدام على وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.
ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، يوم الخميس.
أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، عن تدافع المواطنين عند مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء انضمام المقاطعة إلى روسيا.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.
يبدأ اليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه.
تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن نصف الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في عملهم المعتاد لديهم شكل من أشكال إجهاد العين الرقمي.
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن القميص الجديد لمنتخب "الفراعنة" قبل ساعات من المواجهة الودية التي ستجمعه بالنيجر في الإسكندرية.
طالبت مجلة The American Conservative، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بترك شبه جزيرة القرم وشأنها.
حذر مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا وأكد استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك، مذكّرا بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين.
وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما لكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بارتكاب تصرف غير لائق بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب عقب هزيمة فريقه من إيفرتون هذا الموسم.
استخدم مصور الذكاء الاصطناعي لإعادة النجوم الذين تركوا هذا العالم إلى الحياة، وخلق صورا مخيفة للأميرة ديانا وكورت كوبين وجون لينون وفريدي ميركوري وآخرين.
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده للفوز على ضيفه النيجر 3-0 في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الجمعة في الإسكندرية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وأناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول الزخم الذي تكسبه تعبئة جنود الاحتياط في روسيا للعملية الخاصة، وردة فعل أوكرانيا المنتظرة.
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