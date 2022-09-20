استفتاءات الانضمام لروسيا.. ماذا بعد؟

تاريخ النشر:20.09.2022 | 22:11 GMT |
آخر تحديث:20.09.2022 | 22:21 GMT |
أثار جدلا مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث، حيث انتقده البعض لافتقاره إلى اللباقة، في ظل مرحلة الحداد التي تعيشها بريطانيا.
أشعلت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة لها في دبي برفقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
نشر حساب "طقس العرب - السعودية"، وهو تطبيق ومنصة لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر سلسلة انفجارات متتالية بمولد (محول) كهربائي جراء الأمطار.
تمت مطالبة سفير قطر في ألمانيا، يوم الاثنين، بإلغاء عقوبة الإعدام في بلاده للأشخاص المتهمين بالمثلية الجنسية، وذلك خلال مؤتمر لحقوق الإنسان استضافه الاتحاد الألماني لكرة القدم.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
سافرت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، والأمين العام لحلف الناتو، والرئيسان البولندي والإستوني إلى نيويورك، لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على متن طائرة واحدة.
أعلن البنك الدولي عن لائحة الدول التي تتصدر قائمة تضخم أسعار الغذاء. ويظهر على لائحة الدول الـ10 بلد عربي وحيد، هو لبنان، الذي يأتي في المركز الثاني عالميا من حيث نسبة التضخم.
أظهر مقطع فيديو الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رباطة جأش أمام الكاميرات حيث حاول حبس دموعه عند حديثه عن اللواء قاسم سليماني، خلال رحلته إلى نيويورك.
نقلت صحيفة تركية تشكيك زعيم كردي معتقل في شهادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجامعية، ووصفه لها بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ الدول الحديثة".
أثارت تغريدة التعزية، التي نشرها النجم المصري، محمد صلاح بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدلا واسعا بين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.
أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار، تضرر أحد مباني محطة زابوروجيه النووية ونظام التبريد فيها نتيجة قصفها من قبل القوات الأوكرانية.
كشفت كيمبرلي، ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطورات محاكمة نجل وزيرة الهجرة السابقة لاتهامه بقتل اثنين من أصدقائه.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى مصر، خلال تلقيه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في موسكو، ومن بينهم سفير مصر الجديد لدى روسيا، نزيه النجاري.
قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق اعتماد 24 سفيرا أجنبيا بينهم سفراء 5 دول عربية.
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة الخميس المقبل.
قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Starlink" التابعة له "تعمل الآن في جميع قارات الأرض، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية".
ستتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" لمدة أسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة.
كشف قائد مفرزة "أحمد" الشيشانية، أبتي علاء الدينوف، عن السبب في عدم قيام القوات المسلحة الروسية بهجوم واسع النطاق في الجنوب.
قامت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بزيارة إلى أرمينيا للمساعدة في دفع البلاد نحو الهاوية.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها أن الجيش بات "وشيكا جدا" من تنفيذ اجتياح واسع وشامل لشمال الضفة الغربية.
دخل سكان العاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية حالة من "الرعب" بعد قطع مفاجئ للطرق وانتشار كثيف للقوات الأمنية في مناطق منها.
صرح نائب مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن التصويت في دونباس يحمل أهمية كبرى ليس فقط لحماية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإنما لاستعادة العدالة التاريخية.
تكتشف الوحدات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطية للجيش الروسي كل يوم نحو 30 هدفا جويا بمختلف أنواعها.
أعلنت سلطات جمهورتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.
أظهرت مقاطع مصورة نشرت معظمها وكالات حكومية إيرانية أن الاحتجاجات تتجه للتصعيد وسط شعارات مناوئة للحكومة، و"الثورة الإسلامية"، كما أُحرقت أعلام ونسخ من القرآن، حسب تلك الوسائل.
وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الاستفتاءات المخطط إجرائها في دونباس للانضمام إلى روسيا بـ "غير الشرعية".
أعلن البرتغالي رافا سيلفا، جناح بنفيكا ومنتخب البرتغال، اعتزاله اللعب دوليا وذلك قبل شهرين من انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر.
أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأداء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وأكد أنها تواجه بشكل فعال الأسلحة الغربية، كما أنها اثبتت جدارتها.
كشف مصدر عسكري أمريكي أنه من غير المرجح أن تتلقى أوكرانيا مقاتلات "إف-16" من واشنطن قريبا، وأوضح أنه حتى إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فلن يتم إرسال الطائرات قبل عامين أو ثلاثة.
حذر البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، عالم السموم الروسي، من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام.
كشف زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن التصنيع العسكري في مناطق الحركة يشمل كل الصنوف من أسلحة المشاة، وحتى الأسلحة والصواريخ المتطورة وبعيدة المدى.
أنقذ اللاعب، أولي باسيت أوليمبيكو، فريقه أتلتيكو أوتاوا من الخسارة أمام فالور ضمن منافسات الدوري الكندي لكرة القدم، بتسجيله لهدف عالمي من ركنية خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد.
نشرت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، صورتين لها في دبي، بصحبة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن فكرة "التعبئة الذاتية" التي اقترحها حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يجب أن تقيمها وزارة الدفاع.
كتبت صحيفة "واشنطن بوست" تقول إن الأوروبيين مع اقتراب فصل الشتاء، يتزايد يأسهم، ويرصد في عدد من المناطق نقص في الحطب وعمليات نهب له.
قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من قرية "نوفوجيلانويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.
حققت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيلوسي لأرمينيا، نبوءة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، التي صرح بها أمام مجلس أوروبا في 23 يونيو 1999.
انسحب البطل العالمي في لعبة الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن من لقائه مع الأمريكي هانس نييمان لاشتباهه بأن الأخير يغش، وذلك ضمن حلقة جديدة من الجدل القائم بشأن النزاهة في هذه اللعبة.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الساعين لإبراز قواتهم في المنطقة بالرغم من أنهم ليسوا ندا لتركيا سياسيا وعسكريا، يضعون أنفسهم في موقف مضحك".
كشف قائد مفرزة القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية، أبتي علاء الدينوف، في رسالة له بالفيديو لحاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عن تصفية حوالي 200 عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية.
أمرت محكمة أمريكية "حزب الله" اللبناني بدفع تعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية قائلين إنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خلال "حرب تموز" عام 2006.
تسلمت كتائب المتطوعين التتارية الروسية " ألغا" و"تيمر" مدرعات "أحمد" روسية الصنع.
تسبب أحد الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متوجهة إلى دبي، بحالة من الذعر بين الموظفين والركاب الآخرين.
قال مراسل RT في إيران إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران أمس الاثنين على الأغلب موجهة من الخارج، حيث خرجت عن إطار المطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة الشابة مهسا أميني.
اعتقلت الشرطة الإيرانية 6 أشخاص ممن قادوا أعمال الشغب في العاصمة طهران، أمس الاثنين، مؤكدة على أنهم ينتمون لجماعات إرهابية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ضرورة الحل الجذري للأزمة السورية عبر قرار الأمم المتحدة"، وقال إن التسوية السلمية مطلوبة للنزاع في سوريا.
أعلن إيغور نيكولين، عالم الأحياء الدقيقة، عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية والكيميائية، أن الولايات المتحدة اختبرت أسلحتها البيولوجية على بشر أحياء في أوكرانيا.
حصل الياباني شويا ناكاجيما لاعب أنطاليا سبور التركي على ترشيح "أسوأ ظهور لأول مرة في التاريخ" حسب تقارير إعلامية، بعدما طرد من الملعب ولم يمر على مشاركته في المباراة سوى9 ثوان فقط.
تمكنت الجمارك المصرية من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وصل وفد من قضاة المغرب إلى إسرائيل بتل أبيب للمشاركة في مؤتمر دولي للقضاة كانت الجزائر أعلنت مقاطعة المشاركة فيه رفضا للتطبيع.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ليست ملزمة بتقديم تفسير أو تقرير إلى الاتحاد الأوروبي عن مشاركتها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت مؤخرا في سمرقند بأوزبكستان.
أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، إنه سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب لاتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا بعد الاستفتاء.
قام أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن.
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
يستبدل مشجعو ليفربول أثناء عزف النشيد البريطاني جملة "حفظ الله الملكة" (God Save the Queen)، بـ"حفظ الله فريقنا"، الأمر الذي يثير موجة من الغضب في البلاد.
أفاد موقع "لبنان 24" بأن الجيش اللبناني أوقف مساء اليوم الاثنين، المطرب وديع الشيخ مع شبان آخرين كانوا برفقته، وذلك بعد اقتحامهم بالسلاح قسم الطوارئ في مستشفى الراعي بصيدا.
قال رئيس حزب "القوات" اللبنانية، سمير جعجع، إن القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة.
حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من تدهور في اقتصاد بلاده بحلول العام 2023، بسبب تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية.
حذرت السيناتور الروسية أولغا كوفيتيدي، من انطلاق حملة صليبية ضد العالم الروسي بأكمله، مؤكدة انه بهذا الوضع سيكون القرار الصحيح الوحيد (الانضمام الى روسيا).
استقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، فيصل بن ثاني آل ثاني، حيث تم بحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.
أفاد الإعلام اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ورشة جديدة بإنشاء التحصينات ورفع السواتر الترابية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدما خمس جرافات بحماية عدد من دبابات الميركافا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا غامايون، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المستفيد من التصعيد الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان.
يعاني الكثيرون من التهاب المفاصل، وهو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءا مع التقدم في العمر.
يفترض بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن عليهم أن يأكلوا أقل، لكن الخبراء يقولون إن فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة يتعلق بالحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والأطعمة الصحية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن طائرة تحمل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء الكوليرا القاتل في سوريا هبطت في العاصمة دمشق اليوم الإثنين وستتبعها طائرة أخرى.
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، بأن مقاطعة زابوروجيه المحررة ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج استفتاء الانضمام الى روسيا.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه من الضروري إجراء تحقيق شفاف حول وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بينما أكدت طهران أنه تم فتح تحقيق في وفاتها.
قرر البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بحدة، وذلك لمواجهة زيادة التضخم، حيث تعاني الدول الأوروبية من ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ستصدر تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية.
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب جلوسه في الصف الرابع عشر، خلال جنازة الملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور.
وصل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب "الفراعنة"، بعد 24 ساعة من الجدل كان "مو" بطله الأول.
أعرب ساسة ألمان عن غضبهم من تركيا ودعوا إلى فرض عقوبات عليها بسبب رغبة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حيث توجد روسيا.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بريطانيا تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.
احتجت الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد واشنطن لمساعدة تايوان في حال وقوع هجوم، وأكدت بكين أيضا أنها لن تتسامح مع أي محاولات لتقسيم البلاد.
دعت هنغاريا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وأكدت أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
هل تساءلت يوما عن عدد النمل الذي يعيش على الأرض بالضبط؟. ربما لا، لكنه بالتأكيد سؤال وارد للطرح.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانة عن رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني، في "منطقتها المجيطة"، اليوم الاثنين.
قتل رجل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات عنيفة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بين شبان وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عقب اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.
في مشهد نادر ولافت، تشكلت زوبعة من الماء والنار خلال عملية إطفاء حريق طبيعي في إحدى مقاطعات كازاخستان.
أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تعاون مركز الهجرة التابع للعاصمة في منطقة "ساخوروفا" مع وزارة الدفاع الروسية.
تحت عنوان "العقوبات ضد الأسمدة ساعدت موسكو في آسيا وإفريقيا" كتب أوليغ ايساتشينكو، في "فزغلياد"، حول لفتة الرئيس بوتين لتقديم الحبوب الروسية مجانا للدول الفقيرة.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صناعة الطيران الإسرائيلية باتت مستفيدا غير متوقع من الوضع في أوكرانيا، وذلك بعد أن اتضح أن الطائرات المسيرة تلعب دورا لا غنى عنه في النزاعات المسلحة.
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، يستعد للسعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في 2024 إذا قرر الرئيس جو بايدن عدم الترشح لولاية ثانية.
ودع نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية التي وافته المنية في 8 سبتمبر الماضي وأقيمت لها جنازة مهيبة اليوم الاثنين.
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ليون 1-0، أمس الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.
صرح النائب البرلماني الروسي، دميتري بيليك، بأن جمهوريتي دونباس، دونيتسك ولوغانسك، تستحقان أن تكونا جزءا من روسيا، بعد أن خاضتا مواجهات شاملة مع النظام في كييف.
أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد مواطن سوري الجنسية وترحيله عن مصر.
مع تدفق الملايين إلى مدينة كربلاء العراقية خلال إحياء ذكرى الأربعين، تشهد المدينة إهدارا كبيرا في الطعام الذي يتخلص منها الزوار، ما أدى لتكدس القمامة في شوارع المدينة.
انتشر فيديو على الشبكة العنكبوتية، لجنود من الجيش الروسي، يعالجون ويضمدون جراح الجنود الأوكران.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في مزاج مرح خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
قدم مجلس الدوما حزمة من التغييرات على مشروع تعديل القانون الجنائي الروسي، من بينها إدخال أحكام مشددة لارتكاب الجرائم "في فترة التعبئة أو في ظل الأحكام العرفية أو في زمن الحرب".
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم الحديث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها أي منتصر"، مشيرا إلى أن "النزاع يتزايد ونبذل قصارى جهدنا للتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالأسمدة مجانا.
سجل جان كلير توديبو، مدافع نيس، رقما قياسيا غير مرغوب فيه، عقب تلقيه بطاقة حمراء بعد مرور 9 ثوان فقط من لقاء ناديه مع ضيفه أنجيه، أمس الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
توفي باك يونغ إيل، نائب رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في كوريا الشمالية.
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأرووبي جوزيب بوريل، بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات الانضمام الى روسيا في دونباس، مؤكدا عدم الاعتراف بشرعيتها.
اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أنه "لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي ثاني أكبرشريك تجاري لروسيا في إفريقيا و أن موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه.
اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا ظاهرة غير عادية مرتبطة بالنشاط البركاني.
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