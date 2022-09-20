استفتاءات الانضمام لروسيا..ما سبب قلق الغرب؟

التصويت في دونباس يحمل أهمية كبرى ليس فقط لحماية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإنما لاستعادة العدالة التاريخية.

الموقف لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف الذي أضاف أيضا أن التحول الجيوسياسي في العالم سيصبح بلا رجعة بعد الإجراءات وضم أراضي جديدة لروسيا.الآن التعدي على أراضي روسيا هو جريمة، يجب التصدي لها بكل وسائل الدفاع عن النفس بحسب المواقف الرسمية الروسية . مواقف تقابلها من الدونباس استعدادات للانضمام الى الاراضي الروسية بالتزامن مع استطلاعات رأي تؤكد رغبة الأغلبية الساحقة باجراء الاستفتاء . سنسأل أكثر مشاهدينا اليوم عن هذه الوقائع الجديدة ... ما المتوقع ؟ وكيف ستتغير المواجهة الميدانية والسياسية ؟

Your browser does not support audio tag.