استعداد في تل أبيب.. هل تهاجم إسرائيل إيران؟

بعد نحو أسبوع على كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن وجود خطط لضرب منشآت نووية إيرانية لمنع طهران من حيازة سلاح نووي..

عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا لبحث الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران تناول إمكانية تحويل جزء من ميزانية القواعد الأمنية لهذا الغرض..

التحركات الاسرائيلية التي قلل الجانب الايراني من أهميتها ووصفها المتحدث باسم مكتب الرئيس حسن روحاني في مناسبة سابقة بأنها مجرد كلام وحرب نفسية، تأتي بعد موقف للخارجية الأمريكية يحذر من كون إيران على بعد أسابيع من امتلاك مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية.

فهل تسعى إسرائيل فعلا لضرب أهداف إيرانية؟ أم أنها حرب نفسية على طهران، ومحاولة لكبح عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي؟

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