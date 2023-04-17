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استراتيجية مشتركة لجيشي روسيا والصين.. كيف حطمت هيمنة الغرب؟

أخبار العالم

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ليس حدثاً عابراً أن يختار وزير الدفاع الصيني موسكو كأول محطة خارجية له ويلتقيَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فالعلاقات العسكرية بين روسيا والصين تنمو بزخم عالٍ، بالتوازي مع تنامي العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. يؤكد الجانبان أن تعاونهما العسكري غير موجه ضد أي طرف، لكن التحديات التي يواجهانها غير خافية على أحد. فبالتزامن مع وصول وزير الدفاع الصيني إلى موسكو، كانت واشنطن ترسل مدمرة إلى مضيق تايون في استعراض للقوة على مرأى من بكين. أما موسكو فأجرت على وقع هذه التطورات اختباراً مفاجئاً لأسطول المحيط الهادئ، واضعة إياه في حالة تأهب قصوى، ولم يستبعد مراقبون ارتباط الاختبار بالتطورات الجارية في جنوب شرق آسيا. ففي أي سياق تأتي التطورات نتحدث عنها؟

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