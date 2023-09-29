استراتيجية روسيا.. قدرات ودفاعات تجهض هجوم كييف المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة اليوم الماضي..

وفي ظل عجز القوات الأوكرانية عن تحقيق أي تقدم رغم التمويلات الغربية الضخمة باتت التململ واضحا في الدول الغربية التي اعترفت بأنها لم تكن تتوقع قوة وصمود الدفاعات الروسية ولكنها زادت ضغوطها على نظام زلينسكي من أجل تحقيق تقدم ميداني..

وفي هذا السياق كشفت تقاريرُ إعلامية روسية عن اتفاقٍ بين زيلينسكي وواشنطن ولندن على خطةٍ لشن هجوم جديد أوائلَ أكتوبر يستهدف محوري خيرسون وزابوروجيا.. فما دلالات تكثيف الضربات الروسية على المواقع العسكرية الأوكرانية ؟ وماهي حظوظ نظام كييف في المبادرة بشن هجوم جديد؟

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