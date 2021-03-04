استراتيجية بايدن..ردع إيران أم الحوار معها؟

نحو تجنب خطط أضرت بصورة الديمقراطية الأمريكية حسب البيت الأبيض، تطرح استراتيجية واشنطن الجديدة للأمن القومي في نسختها المؤقتة الابتعاد عن النهج العسكري

في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط واستخدام الديبلوماسية في معالجة البرنامج النووي الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة.

الوثيقة التي وصفت تلك الأنشطة بالمزعزعة للاستقرار، أوجزت دور الولايات المتحدة في ضمان أمن إسرائيل والتنسيق مع دول المنطقة لردع تهديدات إيران لسيادة وسلامة أراضيها.

إعلان الوثيقة الأمريكية يأتي بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بحث كيفية الرد على استهداف قاعدة عين الأسد في العراق.. وسحب مشروع قرار أمام محافظي وكالة الطاقة الذرية ينتقد خطوات إيران.

فهل تمضي واشنطن بطريق الديبلوماسية؟ وما سقف التصعيد الايراني في الطريق نحو رفع العقوبات؟

Your browser does not support audio tag.