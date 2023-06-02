استراتيجية أمريكية.. لتجنب صراع نووي مع روسيا والصين

عرض جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، تفاصيل الاستراتيجية الأميركية بشأن الأسلحة النووية

واعتبر أن العالم يدخل حقبة جديدة تتطلب استراتيجيات جديدة، وأضاف أن أي مناقشة بشأن التزامات عدم الانتشار النووي بعد انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت يجب أن تأخذ في الاعتبار تطوير ترسانة الصين، كما عبر عن استعداد واشنطن للحوار مع بكين للحد من الانتشار النووي دون شروط مسبقة..

سوليفان قال أيضا إن الولايات المتحدة ستستمر في إخطار روسيا مسبقا قبل إطلاق الصواريخ الباليستية أو إجراء تدريباتٍ وفقا للاتفاقات النووية القائمة، معتبرا أنه ليس من مصلحة روسيا والولايات المتحدة الشروع في منافسةٍ مفتوحة بشأن القوات النووية الاستراتيجية.. بينما قالت الخارجية الروسية إنها أخذت علما بهذه التصريحات وسترد عليها.

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