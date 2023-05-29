استراتيجية أردوغان.. شراكة مع بوتين وحذر من بايدن

هدأت الحياة في تركيا بعد صراع الانتخابات الرئاسية فيها، لكن عواصم غربية لم تهدأ بإعلان فوز أردوغان..

والسبب هو العلاقة مع موسكو في إطار تحالفات رسمها الأخير لمصلحة بلاده أولا وبعيدا عن الازدواجية الغربية في التعامل مع الصراع في أوكرانيا ثانيا لا وزد على ذلك تعهدَه بزيادة التعاون معها..

فما هي الأطر والموازيين الحاكمة لعلاقة تركيا وروسيا وهل ستكون أقوى من الفخاخ التي تُنصب لها؟

ولأي درجة أنقرة قادرةٌ على تحمل الضغوط الغربية لتغيير النهج تجاه موسكو على الأقل اقتصاديا كما أكدت الرئاسة التركية

وما تأثير إحدى دول الناتو في مسار العلاقات الغربية مع روسيا في خضم صراع يبدو أنه يُرسم بلا خطوط رجعة من قبل الغرب؟

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