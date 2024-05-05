استبدلا جنسيات وأسماء كثيرة. قصة أشهر زوجين في تاريخ الاستخبارات غير الشرعية

استمرت مهمات الزوجين غيفورك وغوهار فارتانيان في بلدان مختلفة أكثر من 40 عاما.. أقاما خلالها في العديد من البلدان تحت أسماء مستعارة.

ولعبت المعلومات التي حصلا عليها دورا استثنائيا في سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية. وفي خريف العام 1986 عاد الزوجان إلى الوطن من آخر مهمة لهما في الخارج.

وحتى بعد ربع قرن من العودة إلى الوطن، لم يكن بإمكان فارتانيان أن يتحدث إلا عن جزء يسير من حياته الغنية والسرية للغاية. وفي عام 2000 قام ضيفنا في هذه الحلقة نائب رئيس تحرير جريدة "روسيسكايا غازيتا" الباحث في تاريخ مخابراتنا الخارجية نيقولاي دولغوبولوف بتقديم الزوجين فارتانيان للمجتمع الروسي لأول مرة. واليوم نتحدث ببعض التفاصيل عن كتابه الجديد الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد بطل الاتحاد السوفيتي وأحد أهم رجال الاستخبارات في تاريخ الاتحاد السوفيتي غيفورك فارتانيان.

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