ارتدادات عقوبات الغرب.. اقتصاد أوروبا يختنق

في ظل مساعي المفوضية الأوروبية إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بشكل أكثر صرامة، أكد رئيس وزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن سياسة العقوبات على موسكو لم تحقق التوقعات المرجوة

وأشار أوربان إلى أن الاقتصاد الأوروبي يختنق جراء هذه العقوبات، فيما شدد وزير خارجيته بيتر سيارتو أن بودابست فيينا ليستا مستعدتين لمناقشة فرض عقوبات على إمدادات الغاز من روسيا. فهل باتت وحدة الأوروبيين على المحك في جملة العقوبات المفروضة على موسكو؟ وكيف ستلقي الأزمات والضغوط التي تمر بها القارة الأوربية على مستقبل التكتل الأوروبي؟

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