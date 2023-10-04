احتضار الدبلوماسية الفرنسية.. انحسار النفوذ وتخبط قرارات

الدبلوماسية الفرنسية ليست بخير.. سقطات متتالية تكلف الفرنسيين مصالحهم في العالم..

خسائر اقتصادية وسياسية غير قابلة للاسترداد.. تراجع للنفوذ والمصالح الفرنسية آخرها في الساحل.. وحيثما تخسر فرنسا نجد الولايات المتحدة على قائمة المستفيدين في الساحل فالعراق في سوريا في ليبيا صفقات الأسلحة والاستثمارات ما ظهر منها وما بطن ليبرز تساؤل عميق حول حقيقة العلاقة الفرنسية الأمريكية. هنا استديو باريس وفيه نسأل عن ما آلت إليه الدبلوماسية الفرنسية ثم واشنطن وباريس علاقة صداقة أم عداء مبطن؟؟

ضيف حلقة برنامج "استديو باريس" فرانسوا اسيلينو رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري ومرشح الرئاسيات الفرنسية عام 2017.

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