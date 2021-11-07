احتدام معارك إثيوبيا.. ما مصير أديس أبابا مع اقتراب قوات تيغراي منها؟

أعلنت تسع فصائل إثيوبية متمردة تحالفا عسكريا للإطاحة بحكومة آبي أحمد خلال اجتماع جرى في الولايات المتحدة، كما أعلنت بدءها الزحف باتجاه العاصمة أديسا أبابا.

لكن السفير الإثيوبي لدى روسيا وصف التقارير حول محاصرة تلك القوات للعاصمة أديسا ابابا بـالمزيفة وأكد أن دولا غربية تروج لمثل هذه التقارير...

يأتي ذلك بينما استدعى الجيش قوات الاحتياط، ورفضت الحكومة ورقة طريق أمريكية لحل الازمة معتبرة أن الشعب قادر على الدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها.

فهل تتمكن الفصائل المتحالفة ضد الحكومة من دخول اديسا أبابا؟ وما هي مآلات توسع الصراع الصراع في البلاد؟

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