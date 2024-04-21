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استوديو بيروت

احتدام المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.. حرب الاستنزاف تتصاعد

أخبار العالم العربي

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على وقع التحذيرات من خطورة الأوضاع وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى، تواصل طهران وتل أبيب تبادل الرسائل بالمسيرات والصواريخ..

حالة من الاحتقان تسود أجواء المنطقة، فيما تتواصل الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة ما يشي بصعوبة استمرار ضبط المواجهة بينهما تحت سقف المعادلات الحالية.. السيناريوهات المتوقعة للمواجهة المستمرة بين حزب الله وإسرائيل هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت وضيفها الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد شربل أبو زيد.

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