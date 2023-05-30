احتدام التوتر بين كوسوفو وصربيا.. روسيا تحذر والناتو يصعد
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vetp
ما لبث العالم أن تنفس الصعداء في أواخر التسعينات حين حط الصراع في البلقان أوزاره بضريبة عالية بعد أن دمر حلف الناتو مناطق واسعة في البلقان عاد شبح الحرب من جديد إلى المنطقة.
إذ وقعت اشتباكات شاركت فيها قوات الناتو ضد الصرب لتأتي المعلومات بعدها عن نيّة حلف شمال الأطلسي نشر قوات إضافية في إقليم كوسوفو ما دفع موسكو للتصريح عن أن الوضع هناك وصل لنقطة حرجة وبكين التي طالبت سلطات كوسوفو بالحذر..
فهل نحن أمام قنبلة موقوتة في أوروبا؟ وما هي النوايا من تحريك هذا النزاع القديم الجديد بالنظر لما يجري في أوكرانيا؟