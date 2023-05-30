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احتدام التوتر بين كوسوفو وصربيا.. روسيا تحذر والناتو يصعد

أخبار العالم

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ما لبث العالم أن تنفس الصعداء في أواخر التسعينات حين حط الصراع في البلقان أوزاره بضريبة عالية بعد أن دمر حلف الناتو مناطق واسعة في البلقان عاد شبح الحرب من جديد إلى المنطقة.

إذ وقعت اشتباكات شاركت فيها قوات الناتو ضد الصرب لتأتي المعلومات بعدها عن نيّة حلف شمال الأطلسي نشر قوات إضافية في إقليم كوسوفو ما دفع موسكو للتصريح عن أن الوضع هناك وصل لنقطة حرجة وبكين التي طالبت سلطات كوسوفو بالحذر..
فهل نحن أمام قنبلة موقوتة في أوروبا؟ وما هي النوايا من تحريك هذا النزاع القديم الجديد بالنظر لما يجري في أوكرانيا؟

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