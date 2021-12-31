احتدام الأزمات بالعالم في 2021.. ماذا يحمل عام 2022؟

يطوي العامُ 2021 آخر لحظاته، ويستقبل العالم العام الجديد بملفات ملآى بالأزمات على الصعيدين العالمي والعربي.

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لا بد أن نقرأ قليلاً في هذه الملفات لنحاول استشراف مآلاتها في العام الجديد. في عام 2021 طبعت الحدة علاقات روسيا والغرب، وطوي العام على توتر عال بين الجانبين، أعاد إلى الأذهان سيناريوهات حبست أنفاس البشرية إبان أزمات الحرب الباردة. لكن مع بداية العام تفتح نافذة حوار بين موسكو وواشنطن، هل سيشهد العام الجديد اتفاقاً بين الجانبين، ينسحب على كثير من الملفات والقضايا والدولية والإقليمية؟