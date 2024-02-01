احتجاجات مزارعي أوروبا تتصاعد.. أزمة أوكرانيا تتمدد

تنديدا بالسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، يواصل المزارعون من لشبونة إلى وارسو تظاهُراتٍ حاشدة رفضا لتوجهات يعتبرونها منفصلة عن الواقع،

إذ يواجه المزارعون الأوروبيون المزيد من الأعباء المالية نتيجة ارتفاع نسب التضخم وتراجع الدعم الحكومي وبرامج حماية البيئة بالإضافة إلى منح المنتجات الأوكرانية شروطا تفضيلية لدخول أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي.

تزامن الاحتجاجات مع قمةٍ أوروبية جديدة وإجماع الأوروبيين على دعم أوكرانيا بخمسين مليار دولار إضافية، وجه الأضواء إلى الخلافات القائمة بين الأوروبيين حول خطط إصلاح السياسات الزراعية ومساعي إطلاق حوار استراتيجي بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتجاوز أحدث التهديدات لتماسك الاتحاد الأوروبي.

فهل ينجح الأوروبيون في التوافق على استراتيجية إصلاح القطاع الزراعي؟ وهل يفرض تصاعد الاحتجاجات إعادة النظر في التمويل الأوروبي لنظام كييف؟

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