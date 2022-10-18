احتجاجات في أوروبا.. هل تطيح بالحكومات؟

على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم وانهيار المقدرة الشرائية، يتعاظم موسم الاحتجاجات والإضرابات في المدن والعواصم الأوروبية.

ففي فرنسا وفيما نفذت النقابات العمالية إضرابا عامًا شارك فيه العمال من مختلف القطاعات، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في باريس مطالبين الحكومة برفع الأجور في احتجاجات تحولت إلى مواجهات مع الأمن.

ومن باريس إلى ضباب لندن حيث تعيش بريطانيا مشهدًا دراماتيكيا وسط سعي برلمانيين من حزب المحافظين للإطاحة برئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس من منصبها على خلفية فشل خططها في الملف الاقتصادي

فبأي شكل يفهم الساسة الأوربيون رسائل الاحتجاجات؟ وهل حان موعد حساب الشعوب الأوروبية لحكوماتها؟

Your browser does not support audio tag.