 
مباشر
عاجل
نتنياهو حول "طوفان الأقصى": كان هناك فشل إسرائيلي كبير وسيكون هناك تحقيق
استوديو القاهرة

اجتياح قطاع غزة.. حرب إسرائيل البرية تفجر كارثة إنسانية

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbex

من استديو القاهرة في موعد استثنائي ضمن تغطيتنا المتواصلة للحرب على غزة.. قرار أممي بوقف إطلاق النار عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار ملزم بذلك

تزامن صدور القرار مع توغل بري محدود ارتكب خلاله الجيش الإسرائيلي مجزرة أودت بحياة نحو أربعمائة من المدنيين في ليلة واحدة بعد أن عزلت القطاع عن العالم الخارجي، وأعلن أن العملية مستمرة برغم الاحتجاجات الشعبية والإنسانية.
فإلى أين يمكن أن تسير الأحداث؟ وما هي آفاق التنسيق العربي؟ وإلى أين وصلت جهود الوساطة؟
أسئلة أطرحها على ضيفنا من القاهرة السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا