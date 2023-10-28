اجتياح قطاع غزة.. حرب إسرائيل البرية تفجر كارثة إنسانية

من استديو القاهرة في موعد استثنائي ضمن تغطيتنا المتواصلة للحرب على غزة.. قرار أممي بوقف إطلاق النار عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار ملزم بذلك

تزامن صدور القرار مع توغل بري محدود ارتكب خلاله الجيش الإسرائيلي مجزرة أودت بحياة نحو أربعمائة من المدنيين في ليلة واحدة بعد أن عزلت القطاع عن العالم الخارجي، وأعلن أن العملية مستمرة برغم الاحتجاجات الشعبية والإنسانية.

فإلى أين يمكن أن تسير الأحداث؟ وما هي آفاق التنسيق العربي؟ وإلى أين وصلت جهود الوساطة؟

أسئلة أطرحها على ضيفنا من القاهرة السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية