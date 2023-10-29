اجتياح إسرائيل البري لغزة.. واحتمالات توسع الصراع

مع استمرار الحرب في غزة تطرح أسئلة كثيرة حول الجهوزية العسكرية لأطراف النزاع وخصوصا ما يتعلق بعملية إسرائيل البرية في القطاع

إضافة إلى قدرة الجيش الاسرائيلي على خوض معارك على جبهات متعددة في ظل التوتر المتواصل على حدوده الشمالية مع لبنان..

الأوضاع الميدانية في غزة وعلى حدود لبنان الجنوبية هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الخبير العسكري ومنسق الحكومة اللبنانية السابق مع اليونيفيل العميد منير شحادة.