اجتياح إسرائيل البري لغزة.. واحتمالات توسع الصراع
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbl3
مع استمرار الحرب في غزة تطرح أسئلة كثيرة حول الجهوزية العسكرية لأطراف النزاع وخصوصا ما يتعلق بعملية إسرائيل البرية في القطاع
إضافة إلى قدرة الجيش الاسرائيلي على خوض معارك على جبهات متعددة في ظل التوتر المتواصل على حدوده الشمالية مع لبنان..
الأوضاع الميدانية في غزة وعلى حدود لبنان الجنوبية هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الخبير العسكري ومنسق الحكومة اللبنانية السابق مع اليونيفيل العميد منير شحادة.