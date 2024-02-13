اجتماع رباعي بمصر.. وقف دائم لحرب غزة والأولوية لصفقة الأسرى

مع استمرار المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تشهد القاهرة انعقاد محادثات

بحضور مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل.

وفيما رجحت مصادر مطلعة على سير المحادثات أن تكون الساعات الأربع والعشرون القادمة حاسمة في مسار المفاوضات، أفادت مصادر ديبلوماسية بجود تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى صياغة مسودة نهائية لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم للقتال.. في هذا السياق كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن وفد تل أبيب قدم خلال اجتماع القاهرة مسودة جديدة أكثرَ مرونة من سابقتها لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن.

فما هي فرص نجاح محادثات القاهرة؟ وهل تنجح في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة؟

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