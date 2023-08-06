اجتماع جدة حول أوكرانيا.. حوار منقوص في غياب روسيا

في مدينة جدة السعودية حطتِ الأزمة الأوكرانية رحالها، في اجتماع ضم أكثر من 30 دولة. يشبه الاجتماع من حيث الشكل سابقاته لجهة غياب روسيا..

لكن موسكو تتلمس بعض الإيجابية لجهة حضور دول بريكس، ما يوازن وجهات النظر بشأن الحل في أوكرانيا. غير أن اللافت حديثُ الإعلام الغربي عن تراجع كييف عما يسمى "خطة زيلينسكي" للحل، مقابل خطة بديلة قدمتها السعودية ودول أخرى، تقوم على 4 مبادئ يفترض أن تشكل أساس الحل.. وكل ذلك دائماً وفق الصحافة الغربية. قد يرى مراقبون إيجابيات في اجتماع جدة، إلا أن موسكو تؤكد أنه في ظل الظروف الراهنة، تبقى احتمالات إبرام اتفاق سلام مع كييف دون الصفر.. والحل يجب أن يقوم على أسس، أبرزها الاعتراف بالوقائع الجديدة على الأرض..

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