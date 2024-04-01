 
مباشر
بالتفاصيل

اتهام روسي لإدارة بايدن.. تسعى لتبرئة زيلينسكي من هجوم كروكوس

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9vc

اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية البيت الأبيض بالسعي لحماية منفذي هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو.

وأعلنت الاستخبارات الروسية إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل قصارى جهدها لإبعاد الشبهات في الهجوم الإرهابي عن نظام زيلينسكي. بموازاة ذلك أعلنت وزارة الخارجية عزم روسيا اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين حيث يتم إعداد الوثائق اللازمة وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أنه تم إرسال مذكرة إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مكافحة الإرهاب تحمل مطالب منها اعتقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في مقابلة تلفزيونية في الخامس والعشرين من مارس بأن أوكرانيا نظمت تفجير جسر القرم وعمليات اغتيال صحفيين وهجمات إرهابية أخرى في روسيا.
فما هي خلفيات تجاهل واشنطن للتحقيقات المستمرة في سعيها لإبعاد الشبهات عن نظام زيلينسكي؟ وما هو رهان موسكو من وراء اللجوء إلى القضاء؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا