اتهام روسي لإدارة بايدن.. تسعى لتبرئة زيلينسكي من هجوم كروكوس

اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية البيت الأبيض بالسعي لحماية منفذي هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو.

وأعلنت الاستخبارات الروسية إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل قصارى جهدها لإبعاد الشبهات في الهجوم الإرهابي عن نظام زيلينسكي. بموازاة ذلك أعلنت وزارة الخارجية عزم روسيا اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين حيث يتم إعداد الوثائق اللازمة وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أنه تم إرسال مذكرة إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مكافحة الإرهاب تحمل مطالب منها اعتقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في مقابلة تلفزيونية في الخامس والعشرين من مارس بأن أوكرانيا نظمت تفجير جسر القرم وعمليات اغتيال صحفيين وهجمات إرهابية أخرى في روسيا.

فما هي خلفيات تجاهل واشنطن للتحقيقات المستمرة في سعيها لإبعاد الشبهات عن نظام زيلينسكي؟ وما هو رهان موسكو من وراء اللجوء إلى القضاء؟

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