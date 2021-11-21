اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك.. هل انتهت الأزمة في السودان؟

وقع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا يعيد حمدوك رئيسًا لحكومة كفاءات، ويقضي بتعديل الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين.

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الاتفاق حظي بمباركة وترحيب دولي، بينما أعلن المجلسُ المركزي لقوى الحرية والتغيير رفضه لأي اتفاق أو شراكةٍ مع الجيش، ووصف تجمعُ المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب.. إلى ذلك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى واحد وأربعين وذلك منذ إعلان البرهان حلَ مجلسي السيادة والوزراء الشهر الماضي.

فهل ينهي الاتفاق اليوم بين البرهان وحمدوك أزمة السودان ؟ وما أسباب رفضهِ من قوى الحرية والتغيير؟