اتفاق روسي أوكراني.. هل الحل في الجولة القادمة من المفاوضات؟

بالاتفاق على عقد جولة جديدة خلال أيام على الحدود البيلاروسية البولندية، انتهت المحادثات الروسية الأوكرانية في مدينة غوميل.

الاتفاق جاء بعد ثلاث جولات من التفاوض استمرت لنحو خمس ساعات، تمكن خلالها الطرفان حسب رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي من تحديد نقاط يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة.

في هذا السياق أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أن تسوية الأزمة في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم أخذ المصالح الأمنية لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا وضمان وضعها المحايد.

بدوره أعلن قصر الإليزيه في بيان أن ماكرون نقل خلال اتصاله ببوتين مطالب المجتمع وأوكرانيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

فما هي دلالات محادثات غوميل؟ وما فرص التوصل إلى مواقف مشتركة في الجولة المقبلة؟ وما تأثير الحوار على سير العملية العسكرية؟