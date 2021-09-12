اتفاق بين إيران والوكالة الذرية.. ما تفاصيله؟

في أعقاب محادثات بطهران كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن اتفاق يسمح للوكالة بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بمنشآت إيران النووية.

التفاهم التقني بين الجانبين يدفع نحو تخفيف حدة التوتر قبيل عقد اجتماع مجلس حكماء الوكالة للبحث في النقاط الخلافية مع إيران بعد نشر الوكالة الدولية تقريرا يتهمها بعرقلة عمليات التفتيش.

في سياق آخر اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بتدريب عناصر بلدان عربية على استخدام الطائرات المسيرة شمال مدينة أصفهان،، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة متقدمة.

فما دلالات الاتفاق التقني الجديد؟ وهل يفسح المجال أم عودة المحادثات النووية في فيينا؟

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