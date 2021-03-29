اتفاق الصين وإيران.. تهديد لواشنطن بالمنطقة؟

ترمي طهران ورقة التعاون مع الصين في وجه واشنطن التي تراها إدارة بايدن ألد أعدائها والأكثر خطرا على مستقبل بلاد العم سام..

خمس وعشرون سنة من التعاون الاستراتيجي في اتفاقية تتضمن خارطة طريق متكاملة بأبعاد اقتصادية وسياسية وهو ما أثار مخاوف البيت الأبيض الذي عبر رئيسه جو بايدن عن قلقه من هذه الشراكة.. ليأتي كلام الجمهورية الإسلامية مؤكداً لذلك وبأن القلق في محله في تقليص الهيمنة الأمريكية في المنطقة..

- هل بدأ عصر الهيمنة الأمريكية بالأفول في المنطقة ؟

- وهل قدمت طهرانُ التنازلات في سبيل الوصول لغطاء دولي قوي؟

- وماذا عن قدرة واشنطن على الوقوف في وجه هذا الاتفاق في ظل علاقاتها السيئة مع كلتا الدولتين..

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