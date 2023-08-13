إيكواس تؤجل الخيار العسكري في النيجر.. الحوار يتقدم

من التهديد بالخيار العسكري إلى الجنوح للسلم وترجيح الخيار الدبلوماسي، بهذه الطريقة تنزل مجموعة إيكواس عن رأس الشجرة في تعاطيها مع أزمة النيجر

وذلك وسط الانقسام الحاصل داخل دولها حول مسألة التدخل العسكري وصلابة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في النيجر، أخيرًا يوافق المجلس العسكري الحاكم في النيجر على استقبال وفد إيكواس وقبول التفاوض معه، فيما يطالب رئيس الحكومة الجديدة في النيجر علي الأمين الزين المجموعة برفع العقوبات التي فرضتها على نيامي..

فما المتوقع من مفاوضات إيكواس والمجلس العسكري الحاكم في النيجر؟ وما تفسير حالة التخبط والانقسام داخل المجموعة؟

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