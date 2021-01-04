إيران وزيادة تخصيب اليورانيوم.. ما الرسائل؟

خلافًا للاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الدولية عام ألفين وخمسة عشر الذي انسحبت منه واشنطن، أعلنت إيران بدءَ تخصيبِ اليورانيوم بنسبة عشرينَ في المئة في مفاعل فوردو النووي

\مؤكدةً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر بناءً على اتفاقية الضمانات.

توالت الردود .. الاتحادُ الأوروبيُ حذر طهران من تقويض الاتفاق ورفضَ التكهن بمصيره، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأكد أن الخطوةَ تهدف لتطوير أسلحة نووية مشددًا على عدم سماح تل أبيب بذلك.

منسوبُ التوترِ يزداد أيضًا في المنطقة .. فالبنتاغون أعلن من جانبه أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة من جانب إيران، وطهران تقول بدورها إنها تتابع تحركات واشنطن العسكرية وتؤكد أنها سترد على أي تهديد دفاعا عن أمنها القومي..

-فما هي أسباب إيران وراء الخطوة الأخيرة؟ وكيف يُنظر إليها في الغرب؟

-وما مصير لغة التهديد والوعيد بين واشنطن وطهران؟ وهل تنذر بمواجهة عسكرية قريبة؟

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