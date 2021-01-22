إيران ودول الخليج.. هل ترد يد الحوار؟

بعد دعوة من الدوحة جاء رد طهران سريعا "مستعدون للحوار مع الرياض" ،، على الجانب الآخر رأت السعودية أن الدعوات الإيرانية تهدف للتسويف والهروب من أزمتها الداخلية مع التأكيد على أن يد المملكة ممدودةٌ للسلام ،، في المقابل تتحدث أطراف إيرانية عن مخاوف خصومها من سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه طهران خلافا للضغوط والعقوبات التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب.

فهل تمد الرياض يدها إلى إيران؟ وما الذي قد يعيق أي حوار بين الطرفين؟ وأي دور لواشنطن في المنطقة تحت إدارتها الجديدة بعد أن كانت ورقة الحرب لا تغيب عن أحاديث الإدارة السابقة ؟

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