إيران والغرب.. تصعيد يهدد الاتفاق النووي

أعلنت طهران رفضَها قرارَ مجلسِ حكام الوكالةِ الدولية للطاقة الذرية الذي يطالبها بمزيد من التعاون والشفافية،

واعتبرته خطوة غير بناءة تضر بمسار العلاقات مع الوكالة. وقالت إنه مبني على معلومات إسرائيلية كاذبة وملفقة، كما أعلنت وقفَ عدد من كاميراتِ المراقبة، وتسريعَ تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وفي هذا السياق حذرت الوكالة الدولية من ضربة قاصمة ستوجه للاتفاق النووي، إذا لم تُعد طهران معدات المراقبة الموضوعة بموجب الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حذر بدوره طهران من عزلة اقتصادية وسياسية جراء سلوكها.. بينما رحبت الحكومة الإسرائيلية بقرار الوكالة وطالبت المجتمع الدولي بعقوبات إضافية.. فما هو مصير مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي في ظل حالة التصعيد من طهران والدول الغربية؟