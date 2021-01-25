إيران والسعودية.. الحوار في زمن بايدن

قالت إيران إنها عازمة على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي وقعته في 2003، ويتيح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية.

وذلك في حال عدم إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مضيفة أنها ستعود عن خفض التزاماتها في حال عادت الظروف إلى ما قبل عهد ترامب.

الخارجية الإيرانية قالت إن يد الحوار ممدودة دائما للسعودية.. وأن مشاكل المنطقة تحل فقط بالحوار الإقليمي.. يأتي ذلك وسط إدانات دولية واسعة لمحاولة استهداف الرياض بصاروخ بالستي حسب ما أفادت السلطاتُ السعودية .. فاي أفاق للحوار في المنطقة؟