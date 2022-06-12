إيران وإسرائيل.. حرب خفية تطفو للسطح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إيران تخصب اليورانيوم بشكل غير مسبوق وباتت تقترب بشكل خطير من السلاح النووي.. وقد تتمكنُ من ذلك قريبا ما لم يقف الغربُ في وجهها..

وفي هذا السياق حثت لندن وبرلين وباريس إيران على وقف ما وصفته بالتصعيد النووي، والموافقة على الاتفاقِ المطروح حاليا، لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، قبل فوات الأوان..

يأتي ذلك بينما طرح مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يقترح على البنتاغون العمل مع إسرائيل ودول عربية لدمج دفاعاتهم الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية حسب وصفهم، بينما تحدث مسؤولون إسرائيليون عن حرب سيبرانية خفية بين الجانبين ومخاوفَ إسرائيلية متزايدة من انتقام إيراني خاصة بعد مقتل حسن خدائي في طهران.. فهل تقود واشنطن الشرق الأوسط الى حرب جديدة؟

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