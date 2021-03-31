إيران وإدارة بايدن.. توصل لحل وسط بالتفاوض؟

ثلاث عقبات تعترض طريق الرئيس الأمريكي جو بايدن للتقارب مع إيران.. 1-الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة 2-انقسامات داخل القيادة في طهران 3-الانتخابات الرئاسية الإيرانية الوشيكة.

فيما تقابل طهران الموقف الأمريكي باتهام إدارة بايدن بـ"الكذب" و"المماطلة"..

أخذ ورد بين البلدين يقابله مطلب دولي بالعودة إلى الاتفاق دون تأخير كما جاء في الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..

1- هل هناك إشارات ايجابية بالعودة للاتفاق النووي تبعثها واشنطن أم أن سياسة العصا والجزرة تبقى الاستراتيجية الأهم بيد بايدن؟

2- ماذا عن طهران.. هل ستقبل بالمطالب للتوصل إلى صيغة جديدة من الاتفاق تتضمن صواريخها البالستية ونفوذها في الإقليم؟

3- ومتى يمكن أن ينتهي زمن الحوار والرسائل السياسية وماهي السيناريوهات المقبلة حول نووي إيران في ظل رفض دول إقليمية هامة لوجوده؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.





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