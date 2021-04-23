إيران.. دور سياسي أو عسكري في أزمة اليمن

قالت وزارةُ الخارجية الإيرانية إن تصريحات المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري رستم قاسمي بشأن تقديم إيران مساعدات عسكرية لليمن

ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين هناك تتعارض مع الوقائع وسياساتِ طهران مؤكدة أنها تدعم الجهود الأممية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وكان قاسمي قد صرح في حديث خاص لـRT أنه يوجد في الوقت الراهن عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد في اليمن، مضيفا أن الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة "أنصار الله" الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح وأن الصواريخ والطائرات المسيرة تصنع في اليمن..

فهل تكشف تصريحاتُ قاسمي عن تناقض إيراني داخلي وتسلط الضوء من جديد على دور إيران في اليمن؟

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