إيران تهدد.. هل تفجر الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حربا إقليمية؟

منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة، تتعاطى الولايات المتحدة على أنها حربها.

أرسلت أكبر حاملات الطائرات لديها لدعم إسرائيل الملكومة يوم السابع من أكتور، أمنت غطاء سياسياً وإعلامياً كاملاً لكل ما تقوم به إسرائيل في غزة. وفتحت أبواب مخازن أسلحتها على مصراعيها أمام تل أبيب لتمعن قتلا وتدميراً في غزة. الأرقام تشير إلى إرسال واشنطن أكثر من ألف طن من الأسلحة للجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر. هذا الدعم الأعمى لإسرائيل لا يهدد فقط باستمرار معاناة غزة وإنما باتساع رقعة الحرب وامتدادها إلى جبهات أخرى، تشمل لبنان وسوريا والفصائل العراقية والحوثيين والحرس الثوري الإيراني. وهناك مؤشرات كثيرة إلى ذلك. أما التسوية والسلام والتعايش بين إسرائيل وجيرانها، فكل ذلك يقبع الآن تحت ركام الأبنية والمستشفيات في غزة ودور العبادة من مساجد وكنائس أحالتها إسرائيل أثراً بعد عين بسلاح وقرار أميركيين.. فهل يدفع هذا الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل إلى حرب إقليمية؟

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