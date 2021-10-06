إيران تهدد.. هل الجيش الإسرائيلي في أذربيجان؟
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على وقع التوتر المتصاعد بين باكو وطهران، أطلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من موسكو تصريحات أعرب فيها عن قلق بلاده إزاء أنشطة إسرائيلية في جنوب القوقاز،
وأكد أن ايران لن تتسامح مع أي تغييرات جيوسياسية هناك.
هذه الاتهامات وان كانت الخارجية الاذربيجانية نفتها جملة وتفصيلا، إلا أن ترافق الأزمة مع مناورات وتحركات عسكرية تجعل السيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات..
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