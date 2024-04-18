إيران تهدد بصواريخ متطورة.. هل تستهدف النووي الإسرائيلي؟

يدنا ما تزال على الزناد، هكذا تبعث طهران رسائلها الحازمة لتل أبيب مع استعداد الأخيرة للرد على الهجوم الإيراني..

فعلى لسان قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني تؤكد طهران أنها قد تراجع عقيدتها النووية وسط التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، وتشدد على أن المواقع النووية الإيرانية في أمان تام.

وبينما يشير قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إلى أن القوات الإيرانية بهجومها على إسرائيل استخدمت أسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة، يكشف تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن نسبة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية كانت أربعة وثمانين في المئة، وليس تسعة وتسعين في المئة كما ادعى الجيش، مرجحة إصابة مفاعلِ ديمونا النووي وقاعدتي نيفاتيم ورامون.

فما جدية التهديدات الإسرائيلية بضرب المواقع النووية الإيرانية؟ وما استراتيجية طهران في التصدي لأي هجوم إسرائيلي مرتقب؟

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