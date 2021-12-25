إيران تهدد برد حاسم على أي هجوم.. ما وراء توعدها بإنتاج الوقود النووي؟

اتهامات أمريكية جديدة لإيران بالمماطلة في المفاوضات كي تصبح دولة نووية قبل التوصل لاتفاق في فيينا، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخطى عتبة الستين في المئة من تخصيب اليورانيوم وبالرغم من إعلانها القدرة على انتاج النفط النووي تشير إلا أن استخداماته ستنحصر على توليد الطاقة داخل مفاعلاتها، تطمينات لا تقنع الأوساط السياسية الأمريكية التي تحاول الضغط على إدارة جو بايدن وتتهمها بالصمت أمام تحركات إيران التي تتوعد برد حاسم قالت إنه سيغير المعادلات الاستراتيجية حال أي تحرك لمن وصفتهم بالأعداء

هل تضغط طهران لتحقيق مطلبها برفع العقوبات في الجولة المقبلة للمفاوضات؟ وكيف ستتعامل إدارة بايدن مع الاتهامات التي تطالها بالسعي إلى اتفاق سيء ؟