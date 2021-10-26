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إيران تهدد بالصواريخ.. كيف سترد إسرائيل؟

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بموازاة انطلاق أكبر مناورة جوية على الإطلاق في إسرائيل نقلت هيئة البث عن الحكومة دعوتها الى الأجهزة الأمنية لإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية،

 في حال تعثر المفاوضات النووية.
توجه الحكومة الإسرائيلية حسب صحيفة إسرائيل هيوم يأتي بعد عودة الخيار العسكري مجددا إلى سلم الأولويات، وتوجه إسرائيل للتعامل مع تحد جديد يفرضه إرسال إيران حسب مصادر في تل أبيب لأسطول من الطائرات المسيرة لحلفائها في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك فيما هذا وأفادت وسائلُ إعلام إيرانية باستهداف البلاد بهجُومٍ سيبيراني واسع النطاق عطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد.
وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني قد حذر إسرائيل بداية الأسبوع من حجم الدمار الذي سيلحقها في حال المبادرة بالهجوم.
فما هي احتمالات التصعيد العسكري؟ وما هي معادلات الردع المفروضة؟

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