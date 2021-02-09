إيران تهدد.. السلاح النووي أو رفع العقوبات

حذر وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، من مغبة الدفع بطهران نحو صناعة سلاح نووي في حال استمرار العقوبات الدولية، مضيفا أن ذلك لن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها إلى ذلك..

جاء ذلك بينما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي إلتزام هيئته بتطبيقِ القانون الذي صوت عليه البرلمان برفع نسبة التخصيب الى عشرين بالمئة... الرئيس حسن روحاني جدد بدوره رفض طهران الالتزام بالاتفاق النووي قبل عودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، وقال إن واشنطن هي أول من انسحب من الاتفاق، وعليها اتخاذ الخطوة الأولى في العودة إليه .. وإذ تقول مصادر إن واشنطن تبحث افكارا حول كيفية العودة للاتفاق النووي ، تسلم مجلس الأمن الدولي تقريرا أمميا، يحذر من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في العام الماضي، تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى ... فهل يمكن أن تذهب إيران الى صناعة قنبلة نووية؟

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