إيران تهدد..هل تفاوض واشنطن وأوروبا بشروطها؟

طالب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الترويكا الأوروبية المشاركة في محادثات فيينا بتغيير نهجها في التعامل مع إيران والعودة لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي،

موقف الخارجية الإيرانية يأتي بعد دعوة كل من فرنسا وألمانيا إيران لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي فورا.. فيما تفيد التصريحات القادمة من طهران بأنها عازمة على فرض نهج جديد وهيكلية مختلفة للعملية التفاوضية دون الاستعجال في العودة إلى اجتماعات فيينا.

فمن يستعجل العودة إلى العملية التفاوضية؟ وهل تنجح طهران في فرض تصورها لمحادثات فيينا؟