إيران تهدد..هل تفاوض واشنطن وأوروبا بشروطها؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r79f
طالب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الترويكا الأوروبية المشاركة في محادثات فيينا بتغيير نهجها في التعامل مع إيران والعودة لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي،
موقف الخارجية الإيرانية يأتي بعد دعوة كل من فرنسا وألمانيا إيران لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي فورا.. فيما تفيد التصريحات القادمة من طهران بأنها عازمة على فرض نهج جديد وهيكلية مختلفة للعملية التفاوضية دون الاستعجال في العودة إلى اجتماعات فيينا.
فمن يستعجل العودة إلى العملية التفاوضية؟ وهل تنجح طهران في فرض تصورها لمحادثات فيينا؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.