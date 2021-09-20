إيران تهاجم.. الولايات المتحدة دولة مهزومة؟
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قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يطلق تصريحات مثيرة يقول فيها إن الولايات المتحدة بدأت تحتضر ولم تعد تشكل أي خطرا بعد أن تحولت إلى دولة مهزومة ومندحرة.
ويؤكد المسؤول الإيراني أن العراقيل التي كانت أمام الشعب الإيراني والضغوط التي تفرض عليه بدأت تتراجع والطريق لذلك بات معبدا بعد صمود طهران لأكثر من أربعة عقود.
مواقف تزامنت مع إشارات ايجابية لافتة حملها المؤتمر السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا حيال طهران، وإعادة تموضع لواشنطن في ملفات عديدة آخرها أفغانستان وتراجع علاقتها بالعديد من الأصدقاء والحلفاء وصولا إلى صدام مباشر مع باريس.
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