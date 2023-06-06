إيران تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي.. ردع يتحدى الغرب وإسرائيل

بصاروخ باليستي فرط صوتي توجت إيران صناعاتها العسكرية، كاشفةً النقاب عما وُصِفَ بدرة تاج الصواريخ البالستية الإيرانية.

يقول المسؤولون الإيرانيون إن صاروخ "فتَّاح" يبلغ مداه 1400 كيلومتر، وسرعَتَه تصل إلى 15 مرة سرعة الصوت لحظة إصابته الهدف بدقة متناهية. كما يؤكدون أنه يتميز بقدرة عالية على المناورة وقادر على تخطي جميع أنظمة الدفاع الجوي. الكشف عن هذا الإنجاز الإيراني تقاطع مع تطورات عديدة ترتبط بإيران. ففيما بدأت تعود العلاقات بين طهران ودول المنطقة يحكى عن تشكيل قوة مشتركة في الخليج برعاية صينية لضمان أمن المنطقة. كل ذلك مقابل ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي ونبرة التهديد ضد طهران. فيما يطبع عدمُ اليقين السلوك الأميركي للتعاطي مع برنامج إيران النووي. فكيف سيؤثر تطور القدرات العسكرية الإيرانية على المشهد الإقليمي؟

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