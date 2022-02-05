إيران تحذر.. هل إعفاءات إدارة بايدن لطهران من "عقوبات نووية" بضمانات؟
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إعفاءات الولايات المتحدة لبرنامج إيران النووي المدني جيدة لكنها غير كافية بالنسبة لطهران التي تطالب واشنطن بإثبات حسن نيتها بشكل عملي، بينما يرى الجانب الأمريكي أن الخطوة ليست خضوعا لشروط إيران، وبينما سادت أجواء إيجابية مفاوضات فيينا المستمرة تطرح التساؤلات إذا ما كانت حكومة رئيسي ستعود لمنطق الخطوة مقابل خطوة أم أنها ستتمسك برفع العقوبات كاملة وهو ما يعقد مهمة إدارة بايدن في التوصل لاتفاق قريبا
ما الذي قد يثبت حسن نية واشنطن لطهران؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تقديم تنازلات أخرى؟
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