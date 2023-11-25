إيران تحذر.. هدنة غزة لن توقف حرب إسرائيل
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والحريات الاجتماعية د. سكينه سادات باد.
أبرز تصريحات مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والحريات الاجتماعية الدكتورة سكينه سادات باد لـ RT:
- لا توجد إرادة حقيقية لدى الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب
- إسرائيل تنتهك بكل وقاحة أمام أعين العالم القوانين الدولية
- لا يمكن لأي نظام أن يقوم ويكسب الشرعية من خلال انتهاكه للقوانين وبناء أسس خاطئة وضد الإنسانية
- معايير الغرب المزدوجة تجاه المجازر الإسرائيلية في غزة ليست بالشيء الجديد
- وسائل الإعلام الغربية لا تقوم بواجبها وتساهم في تضييع حقوق الشعب الفلسطيني
- الولايات المتحدة شريك كبير لإسرائيل وهي التي تدير ساحة الحرب