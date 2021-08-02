إيران تحذر من استهدافها بعد اتهامها بالهجوم على سفينة إسرائيلية.. ما رد واشنطن وتل أبيب؟

تهديدات غربية اسرائيلية بمعاقبة إيران بناء على اتهامات تنفيها طهران بهجوم على سفينة ميرسر ستريت الاسرائيلية قتل خلاله اثنان من طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني،

بينما تعهدت الخارجية الإيرانية بالرد على ما وصفته أي مغامرة بحقها وفيما تتحدث واشنطن عن استكمال التحقيقات لإيجاد أدلة قطعية يصر الجانب الإسرائيلي على امتلاكه معلومات استخبارية تؤكد مخططا إيراني لإصابة هدف اسرائيلي بطائرات مسيرة

فهل تقَدم اسرائيل وشركاؤها أدلة على ضلوع طهران في الهجوم؟ وما إمكانية الرد دون تأكيد هذه الاتهامات؟ وكيف سيؤثر هذا التصعيد على العلاقات الإيرانية الغربية؟